Величезна кількість українців вирушають на заробітки за кордон, а в підсумку там і залишаються, бо не бачать перспектив в Україні

Українець Роман Ялч на своїй сторінці в Фейсбук заявив, що заробити на свою квартиру в Україні не можливо, навіть працюючи на кількох роботах. Більше того, щоб купити нормальний телефон – треба брати кредит, передає Politeka.net.

«Я молодий і повний сил чоловік. Про таких прийнято говорити – майбутнє України. І чомусь я не потрібен своїй країні. Їй не треба фахівців, робітників і людей науки. Маю вищу освіту і мав би працювати за спеціальністю ні про що не думаючи і знову ж магістри, спеціалісти і робітники не треба моїй країні. А якщо і треба за копійки… Середня зарплата реально становить 200$. Реальна середня зарплата, а не те, що ліплять по ящику», – йдеться у пості.

Тому хлопець вирішив виїхати з України. Роман пише, що за кордоном багато таких же молодих хлопців, які мають дітей і теж знімають квартири.

"Хоча всі ми різні, наші історії зводяться до одного – дітей не нагодуєш патріотизмом, жінці не купиш нічого за любов до своєї країни, а батькам не допоможеш байками про світле завтра», – пише Роман.

При цьому його дуже обурює те, що заробітчанам потрібно платити податки.

«У мене питання – ви там не оху*ли? Замість того, щоб зробити робочі місця та гідну зарплату, ви змушуєте людей виїжджати на заводи в ж*пу і відчувати себе там рабами, а в кінці просто збиваєте з них бабки?

Не дам нікому ні копійки. Нехай хоч депортують і позбавлять громадянства. Нехай хоч сам президент прийде мене зустрічати на кордоні. Чому я повинен працювати десь, залишивши всіх своїх щоб вижити, а з мене просять податки? Чому знайти роботу в ср*ній Польщі або Чехії легше ніж в моїй країні?», – резюмував українець.

Раніше ми писали, що українців безперешкодно випустять на заробітки за кордон при одній умові

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття.

За його словами, українцям, які планують виїхати за кордон на заробітки, необхідно надати робочий контракт не менше ніж на один квартал.

Зеленський також заявив, що влада нібито не перешкоджає виїзду українців на роботу за кордон за умови наявності трудового контракту.

«Ми нікому нічого не блокуємо… Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна по дипломатичних каналах з нами зв'язується і бере на себе зобов'язання, що у тієї людини, яку вони беруть на роботу, що у неї там є де жити, у нього є медична страховка. І ми впевнені, що якщо щось станеться з цією людиною, а в неї контракт, наприклад, на три місяці, на шість, на рік – що її ви не викинете завтра на вулицю...», – заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський висунув заробітчанам залізну умову, як виїхати за грошима.

Як повідомляла Politeka, українцям видадуть нові паспорти, з'явилося пояснення.

Також Politeka писала, що вилетіти з України стане неможливо, важливе попередження Кабміну.