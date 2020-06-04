Перетин російсько-українського кордону під час карантину стало для українців справжнім випробуванням

Як передає Politeka.net, про це розповів один з пасажирів нещасливого маршруту.

За словами чоловіка, їм довелося переходити кордон аж 8 годин.

"Нас було багато, серед нас були діти, вагітна жінка, літні люди, яким ставало погано і їм викликали "швидку допомогу", - зазначив він.

Крім того, він поскаржився на ставлення наших прикордонників.

"Ми цілу годину ганьбилися перед власною кордоном на очах у російських прикордонників, які своїх громадян досить швидко приймали і пропускали. Мені було соромно за наших!", - зазначив він.

В результаті їм вдалося все-таки перетнути кордон, але у неймовірно жахливих умовах, при тому, що в Україні досі діє карантин.

"Нерви стали у нас здавати, ми стали обурюватися і вимагати прибуття начальника КПП, на що була оголошена тривога, включили сирену, з'їхалися машини з озброєними прикордонниками. Начальник прийшов, вислухав нас, довго говорив по телефону... Автобус таки прибув", - повідомив він.

Нагадаємо, Україна відновить міжнародне авіасполучення з 15 червня. Мова йде про найбільш популярних туристичних напрямках: Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія. При цьому, відновлення рейсів з Італією та Іспанією найближчим часом не очікується, виходячи з епідситуації в цих країнах.

Нагадаємо, бунт спалахнув на українському кордоні, люди перевертають машини: деталі і кадри конфлікту.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, як буде працювати безвиз після відкриття кордонів: "є обмеження, але...".

Також Politeka писала, що Україна відкриває кордони, але є і обмеження: «перетнути можна тільки…».