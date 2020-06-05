Стало відомо, чи будуть відправляти призовників в армію після перенесення вступної кампанії у вищі навчальні заклади

Про це в ефірі українського телеканалу розповіла в. о. глави Міносвіти Любомира Мандзій, передає Politeka.net.

За її словами, випускників шкіл не планують залучати до лав ЗСУ, Нацгвардії і ДПСУ у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії у вищі навчальні заклади.

"Враховуючи обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони врахували це і доручили призовних комісій врахувати це у своїх діях", - пояснила Мандзій.



В. о. глави Міносвіти також підкреслила, що її відомство почало переговори з цього питання з Міністерством оборони.

"Ми говорили з колегами з Міністерства оборони для того, щоб не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже в липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призвали до армії", - додала вона в ефірі телеканалу.



Підсумовуючи, Любомира Мандзій заявила, що це може стати підставою для відстрочки призову до армії.

"Не зрозумів? А хто розпинався, що призов з 20-ти, а з 18-ти добровільно?)", "Це так. Балакали багато що тільки з письмової згоди, а по факту немає на цей рахунок жодного нормативно-правоого акту , і військкомати гребуть 18-18 літніх пацанів нікого не питаючи ","Це замість контрактної професійної армії 18 літніх пацанів, залякуючи, будуть брати на службу як в Совку і Рашці? Це за стандартами НАТО напевно ","При призові нічому доброму не навчать. Це фактично в'язниця ... ","Армія повинна бути контрактною, нічого дітям там робити, в цьому режимному об'єкті, де прибацані прапорщики будуть вбивати психіку і фізичне здоров'я дітей ", - написали українці в коментарях.

Раніше ми розповідали, хто з молодих українців потрапляє під весняний призов в армію. У Генштабі підкреслили, що на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я українці, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

При цьому в Минобороны зробили уточнення щодо осіб 18-19 років. Відзначається, що вони можуть піти в армію тільки за особистим бажанням. Для цього потрібно подати письмову заяву.

Нагадаємо, весняний призов в армію в умовах карантину: українцям розповіли, чого чекати, «військкомати будуть...»

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