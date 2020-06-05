У Мінздоров'я попередили українців про новому карантине

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

Він попередив про можливість впровадження адаптивного карантину під час другої хвилі захворюваності, яка очікується восени 2020 року.

"Спільними зусиллями з економістами та науковими установами ми впровадили адаптивний карантин, щоб подивитися і спокійно вийти з першої хвилі карантину, розробити чіткий план і розуміння того, як нам впроваджувати протиепідемічні заходи, якщо у нас буде поява другої хвилі захворювання, без запровадження загальнонаціонального карантину", - додав Ляшко.

У свою чергу в Офісі президента зазначили, що уряд йде по обраному плану пом'якшення карантинних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідситуації не виключено уповільнення виходу з карантину.

Тим часом у МОЗ вже передумали відкривати кафе, ресторани і басейни у 7 областях, адже кількість інфікованих на 100 000 населення перевищує норму.

Доведеться потерпіти Києву і наступних областях:

• Чернівецької

• Волинській

• Житомирської

• Львівській

• Рівненській

• Донецької

• Луганській

Додамо також, що країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня. Раніше очікувалося, що саме ця дата стане стартом відновлення пасажирських авіарейсів.

За даними міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, зараз ведуться переговори про відкриття авіасполучення з Туреччиною, Грецією та Іспанією.

Нагадаємо, карантин можуть посилити: термінове заяву санлікаря Ляшко, «завтра-післязавтра…».

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