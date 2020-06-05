Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який прагне до посади мера Києва, змусив одним постом "ридати" українців

Так, Тищенко похвалився на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук тим, що наповнив пісочниці у Святошинському районі столиці - аж за 30 адресами.

При цьому політик супроводив пост яскравими фото, на яких показано, як було раніше і як стало тепер, передає Politeka.net. Однак, замість подяк електорату, Тищенко отримав прочуханку.

А вся справа в тому, що політик насипав піску стільки, що, напевно, і на всю Африку вистачило б - з запасом.

При цьому політик додав до поста яскраві фото, на яких показано, як було раніше і як стало тепер, передає Однак замість задоволення електорату (звісно, з метою подальшої віддачі у вигляді голосів на мерських виборах), Тищенку влаштували небувалий рознос.

А вся справа в тому, що в гонитві за вдячністю місцевих жителів політик, насипав піску стільки, що, напевно, й на всю Африку вистачило б - з запасом.

Багато користувачів спочатку подумали, що це якийсь фейк, або підступи опонентів. Але не тут-то було - Тищенко дійсно похвалився своєю роботою і допомогою населенню.

"Робимо рідне місто комфортним ☝🏻", - повідомив нардеп у підписі до фото.



Українці влаштували політикові рознос у коментарях. Примітно, що відгукнувся навіть Юрій Жаботюк - віртуальний персонаж Фейсбуку, "кандидат у Раду від Зміївщини", автори якого висміюють передвиборчі кампанії українських політиків з "гречкою" та ремонтом дитячих майданчиків.

"Ось так кращі практики нашої команди у підвищенні комфорту і благоустрою Зміївської громади беруть на озброєння політики з сумнівною репутацією", - йдеться в коментарі Жаботюка.

Крім цього, не стримували сарказму і емоцій інші користувачі:

"Девізом передвиборчої кампанії має бути "Навалим найбільшу купу!" Натхнення вам!"

"У мого кота закінчується пісок в туалеті. Чи не могли б ви привезти йому? Тоді мій голос та голос мого кота віддамо вам!"

"дякуємо, що насипали піску, але не накрили ніякими кришками - щоб дворовим котикам все ж було зручно й надалі ходити в туалет! і дякуємо, що не замінили ці жлобські різнокольорові майданчики на щось доречне у міському просторі - бо куди ж ми без цього!"

"Поки Ілон Маск запускає ракети в космос, у далекому Києві хтось голосно навалив у пісочниці"

"Жиииииииииир . Ніхто і ніколи не був таким щедрим! Пісок в пісочниці! Ось це рівень!"

"до речі... а дітей у пісочниці точно не було?"

"Бог піару... Цікаво: це прикол якийсь? Чи зробити "аби як" - це Ваша фішка?"

"Такими темпами Микола точно переможе на майбутніх мерських виборах. Адже давно відомо, що головна проблема Києва - відсутність пісочку на дитячих майданчиках"

Нагадаємо, "У депутатів пільги": поїздка Тищенко в київській маршрутці обернулася ганьбою, з'явилося відео

Як повідомляла Politeka, з'явилися кадри зі скандального "Велюру" Тищенко, українці в люті: "Показуха".

Також Politeka писала, що Ляшко з друзями атакував ресторан Тищенко та зганьбився, відео злили в мережу: "Для наївних".