Стало відомо, чи планують в поточному році відкривати дитячі оздоровчі табори

Про це в ефірі українського телеканалу розповів головний санлікар Віктор Ляшко, передає Politeka.net.

За його словами, у поточному літньому сезоні не варто відкривати дитячі оздоровчі установи, осільки додалася небезпека зараження китайським вірусом.

Ляшко зазначив, що в даний момент триває дискусія про те, "дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі установи чи не дозволить". При цьому сам Віктор Ляшко переконаний, що "дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна".

Головний санлікар нагадав, що протягом кожного літнього сезону в таборах фіксується до 80 випадків спалахів кишкових інфекцій. Для лікування малюків забирають з оздоровчих установ і везуть в інфекційні стаціонари, а там – хворі китайським вірусом.

"Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку ще й вірусом. Тому є пропозиція утриматися (від відкриття таборів) до стабілізації епідеміологічної ситуації", - резюмував Ляшко в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали, що в Україні можуть ввести новий карантин. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, країна має бути готовою до нової хвилі зараження вірусом і введенню нового адаптивного карантину.

Тим часом у МОЗ вже передумали відкривати кафе, ресторани і басейни у 7 областях, адже кількість інфікованих на 100 000 населення перевищує норму.

Доведеться потерпіти Києву і наступних областях:

• Чернівецькій

• Волинській

• Житомирській

• Львівській

• Рівненській

• Донецькій

• Луганській

Нагадаємо, карантин можуть посилити: термінова заява санлікаря Ляшка, «завтра-післязавтра…».

Як повідомляла Politeka, метро можуть закрити в Києві, оприлюднене рішення Кабміну: "не відповідає...".

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