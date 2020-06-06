Увечері в суботу, 6 червня, в роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Downdetector.
Так, робота месенджера раптово припинилася близько 11 вечора. Причини «падіння» поки невідомі.
На карті видно, що Telegram перестав функціонувати в Україні, Росії, Нідерландах, Чехії, Швейцарії. Користувачі скаржаться, що не можуть відправити повідомлення або авторизуватися в додатку.
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До цього ми писали, що підприємливі шахраї знашли спосіб заробити на масштабному збої месенджера Telegram.
Як стало відомо, після початку збою програми, аферисти створили фейковий аккаунт засновника Telegram Павла Дурова і запропонували компенсацію за незручності.
Для цього попросили перерахувати суму, щоб отримати її назад подвоєною. Завдяки наївним користувачам програми, шахраям вдалося заробити 27,8 тисяч доларів в лічені хвилини.
Як наголошується, спамери використовували одну з популярних техніки соціальної інженерії. Наслідуючи знаменитих «нігерійських принців», які обіцяють мільярди в обмін на фінансову допомогу, вони створили підроблений аккаунт і анонсували «роздачу» криптовалют.
Нагадаємо, популярный мессенджер Telegram тимчасово перестав працювати.
Як повідомляла Politeka, Павло Дуров назвав причину збою в Telegram і попросив схрестити пальці.
Також Politeka писала, що Росія напала на Telegram, кінець близько: скільки ще росіянам залишилося радіти.