Особисті речі волонтера і легенди АТО Віталія Панича, який нещодавно помер у Києві, вкрали невідомі

Про жахливий випадок у своєму Facebook розповіла його колега Ганна Майборода, передає Politeka.net.

Особисті речі легенди АТО Віталія Панича безслідно зникли в Київській міській клінічній лікарні №4.

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Ганна також закликала підписниківа надати розголосу цій скандальній ситуації.

"Стоячи на сходах інфекційного відділення, слухаючи дружину Наталю, піднімаються волосся від 10-денного пекла у пошуках лікування, діагнозу і людського ставлення... Про все це не зараз... Що зараз – звичайних слів не вистачає. Зникли документи: паспорт, код ІПН, телефон, гроші", – написала колега Віталія у своєму Facebook.

За словами Ганни, вони з дружиною покійного волонтера вже викликали поліцію, і закликали приєднатися журналістів.

Українці гнівно відреагували на публікацію і закликали силовиків якомога швидше розслідувати цей ганебний інцидент.

"Жах, просто жесть", "Якийсь треш — красти у хворих і померлих у лікарнях, отримуючи при цьому волонтерську допомогу", "Потрібна допомога поліції. Якщо вже у мертвих крадуть, то що говорити про живих", "Що за дикуни?" "Боже, світ зійшов з розуму", "Закінчиться це пекло це при нашому житті(", "Це не можна просто так залишати!", "Ох**ти. В принципі, не здивувало. Ось одна з відповідей на питання, чому я не допомагаю цивільним медикам", "І знову 4-а лікарня. Дійсно, це крематорій...", - обурюються українці в коментарях.

Раніше волонер Тетяна Бідняк повідомила, що Віталій Панич потрапив до лікарні з пневмонією, нирковою та серцевою недостатністю.

Незважаючи на всі зусилля медиків, серце героя АТО зупинилося назавжди.

За інформацією його побратимів, медики робили волонтеру ПЛР-тест на китайський вірус, але він показав негативний результат.

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