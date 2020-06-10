Українці можуть поступово готуватися до повернення холодної погоди

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За словами синоптика, прохолода повернеться в Україну вже 13-14 червня.

Однак, завтра, 11 червня, ситуація з погодою істотно не зміниться.

В західних регіонах будуть гуляти дощі і грози, місцями переходячи в сильні зливи та шквали. Ще один циклон з боку Чорного моря може зачепити Крим. На інших територіях, як прогнозує Діденко, завтра жарко, сухо і ясно. Вітер помірний.

"Спека 11-го червня в Україні домінуватиме, вдень +29+35 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У нічні години очікується +17+22 градуси, в західних областях +13+18 градусів. Вітер в Україні східний, невеликий або помірний. У Києві в четвер +31+33 градуси, без опадів", - повідомила синоптик у своєму Facebook.

Вона також попередила мешканців Сходу України, що у них ще залишатиметься тепла погода з високою температурою повітря.

"Тому поки що уважно прислухайтеся до себе, придивляйтеся до прогнозу погоди та показників температури повітря...", - резюмувала Діденко.

Раніше авторитетний синоптик Наталка Діденко попередила жителів західних областей про можливий шквальний вітер та град.

Спека, за словами популярного українського синоптика, спаде тільки до середини червня, тому українцям поки що доведеться потерпіти аномальне літо.

Додамо, що раніше синоптики обіцяли, що літо 2020 року буде непередбачуваним. Сильна спека буде змінюватися періодами з прохолодою і дощами.

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