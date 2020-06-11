Український музикант Олег Скрипка висловився про українських артистів, які співають російською мовою

Своєю думкою Скрипка поділився в інтерв'ю 2016 року латвійському виданню Delfi.

"Тих, хто живе в Україні і співає по-російськи, українськими музикантами не можна називати. Це люди, які волею випадку живуть і заробляють гроші на території України", - заявив Скрипка.

За його словами, в даний час ніхто не розвиває українську музику і тому її частка в радіоефірі становить всього 2%.

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Він зазначив, що тріумф Кремля після анексії Криму обернувся справжнім пеклом для громадян Росії, які збідніли через санкції.

На його думку, президент РФ Володимир Путін сподівався за допомогою захоплення українського півострова підняти власний рейтинг в очах російських обивателів. Шоумен назвав анексію Криму "одіссеєю програшу".

"Крим – це одіссея грандіозного програшу тих, хто вважає себе тріумфатором; псевдорусская квазирулетка в піддавки самому собі; рівняння хамства, відомого кожному: коли слова "чуєш, це моє" звучать як вирок, а виглядають пам'ятником середньому пальцю. Крим – це гангстерський фокус ВВП (Володимира Володимировича Путіна. – Ред.), який на якихось головних вагах переважить все те, що він зробив за вічність, яку править. Крим (для Росії прим ред) – урок самозбереження у чумні часи, брусок на людяність, боргова яма, бабуля, назавжди почила з реплікою чинодрала: "Грошей немає, але ви тримайтеся!"; рай, який став чистилищем; Росія, тому", - зазначив артист.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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