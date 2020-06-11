В Україну найближчим часом прийде прохолода і дощі з грозами

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що спека в Україні спаде вже після 14 червня. Тим не менш до цього в країні будуть зберігатися високі температури.

Так, 12 червня температура повітря в Україні коливатиметься в межах +29…+35 градусів. Прохолодніше буде в західних областях, де очікується від +24 до +29 градусів.

Дощі з грозами можливі на заході, а також локально на півдні країни, у Вінницькій і Житомирській областях. Це принесе жителям цих регіонів короткочасне послаблення спеки до +25…+29 градусів. Також у боротьбі зі спекою трохи допоможе поривчастий північно-східний вітер.

У Києві 12 червня буде спекотно і сухо. Вдень температура підніметься до +32…+34 градусів.

Вже 13 червня в Україну прийде холодний атмосферний фронт з північного заходу, який принесе із собою прохолоду і дощі. Він змінить погоду в країні вже до 14 червня, коли середня температура стане більш комфортною.

«Погода найближча - непроста, з метаморфозами від спеки до свіжості, від високого тиску до низького, від сліпучого сонця до хмарної грози, від задушливого штилю до шквалу», - попередила українців синоптик.

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