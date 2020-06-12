Українцям не варто розраховувати на те, що їх діти цього літа зможуть відпочити в лагерях

Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він непрозоро натякнув, що на тлі ситуації з поширенням вірусу в країні в цьому році дитячі табори можуть не відкритися. Тим не менш прем'єр підкреслив, що остаточне рішення буде прийматися після висновків МОЗ.

«Моя особиста позиція як батька, як громадянина України: у мене великі сумніви в доцільності відкриття таборів в цьому році. Але ми домовилися з низкою міністерств, у тому числі з Моз, що вони покажуть свої розрахунки, аргументи та обґрунтування. І якщо вони зможуть переконати, у тому числі Кабмін, можливо, ми підемо на це», - заявив голова Кабміну.

У той же час він додав, що в найближчий місяць табору навряд чи зможуть запрацювати, адже в Україні як і раніше не затихає епідемія небезпечного китайського вірусу.

За словами Шмигаля, МОЗ повинен буде надати свої висновки з цього питання протягом трьох робочих днів.

У свою чергу, глава МОЗ Максим Степанов відповів на хвилююче багатьох українців питання про те, наскільки безпечно водити дітей в дитячі садки під час карантину. Так, він нагадав про випадок у Броварах, де після відкриття дитячих садків в одному з них захворів вихователь, після чого почали перевіряти всіх дітей і дорослих, а сам дитсадок закрили.

«Рішення мають приймати самі батьки», - підкреслив міністр.

Він зазначив, що ризик захворіти в будь-якому випадку буде підвищуватися, якщо тільки не перейти на повну самоізоляцію вдома. У той же час, Степанов нагадав, що діти найчастіше переносять китайський вірус безсимптомно або в легкій формі.

Нагадаємо, Україна на порозі другого карантину, вірус спалахнув з новою силою: термінова заява Моз.

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