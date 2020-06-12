Про які правила йдеться на цей раз

Українським водіям посилять правила - на дорогах з'явиться більше поліцейських з приладами TruCAM

Про це у себе на Фейсбук-сторінці заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. За його інформацією, з п'ятниці, 12 червня на українських дорогах зросте кількість дільниць, де будуть здійснюватися вимірювання швидкості за допомогою приладів TruCAM. Всього будуть задіяні 115 патрулів, а вимірювання здійснюватися на 209 ділянках.

"З'явиться ще 24 нові ділянки, а також буде розширено вже 7 існуючих", - зазначив Білошицький.

Такому рішенню передувала ситуація з червневими швидкісними антирекордами, зареєстрованими системою фото та відеофіксації, що стартувала з початку цього місяця.

Під спостереження будуть взяті вулиці в 13 областях, а саме в Дніпрі, Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Полтаві, Кременчуці, Миколаєві, Одесі, Тернополі, Черкасах та Чернівцях.

Зазначимо, на місцях, де будуть виявляти порушників, повинен стояти автомобіль поліції з включеними проблисковими маячками.

Нагадаємо, 1 червня в Україні заробили системи фото і відеофіксації порушень ПДР, встановлені в місцях, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди з трагічними наслідками.

Так, у разі перевищення допустимої швидкості руху більш ніж на 20 км на годину (але не більше 50 км на годину), водієві загрожує штраф у розмірі 255 гривень. Якщо більш, ніж 50 км на годину, - то 510 гривень. Порушникам розсилають повідомлення зі штрафом, так звані "листи щастя".

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

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