Держава компенсує українцям скасування пробного ЗНО черещ новий спалах китайського вірусу
Про це інформує прес-служба Міносвіти, передає Politeka.net.
Як відомо, з 15 по 17 червня в Україні повинно було пройти пробне ЗНО з кількох предметів, але його скасували через новий спалах.
У МОН наголосили, що українцям повернуть гроші за пробне ЗНО, і міністерство з Мінфіном вже готує відповідний порядок повернення коштів.
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"Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО в закладах освіти. Таке доручення уряду дав президент Володимир Зеленський 13 червня 2020 року", - інформує прес-служба Міносвіти.
У відомстві також зазначили, що українці, які заздалегідь зареєструвались на пробне ЗНО, можуть його пройти в онлайн-режимі.
"Детальна інформація про повернення коштів учасникам пробного ЗНО буде розміщено на сайтах МОН та УЦОЯО після офіційного погодження", - резюмували у профільному міністерстві.
Раніше ми повідомляли, українських абітурієнтів в цьому році чекає ряд нових правил при здачі ЗНО.
За інформацією директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, певні обмеження вводяться у зв'язку з пандемією. Серед нововведень - кожному учаснику в пропуску вкажуть час, коли йому слід заходити у пункт тестування. Дітей, до речі, поділять на невеликі групи.
Також ми розповідали, у вузах з 1 червня дозволили проводити іспити в групах не більше десяти осіб - тільки в тих регіонах, де послабили карантин. Правда, з обов'язковим дотриманням усіх карантинних заходів.
Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".
Також Politeka писала, що українські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: «не пустять тих, у кого…»