Держава компенсує українцям скасування пробного ЗНО черещ новий спалах китайського вірусу

Про це інформує прес-служба Міносвіти, передає Politeka.net.

Як відомо, з 15 по 17 червня в Україні повинно було пройти пробне ЗНО з кількох предметів, але його скасували через новий спалах.

У МОН наголосили, що українцям повернуть гроші за пробне ЗНО, і міністерство з Мінфіном вже готує відповідний порядок повернення коштів.

"Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО в закладах освіти. Таке доручення уряду дав президент Володимир Зеленський 13 червня 2020 року", - інформує прес-служба Міносвіти.

У відомстві також зазначили, що українці, які заздалегідь зареєструвались на пробне ЗНО, можуть його пройти в онлайн-режимі.

"Детальна інформація про повернення коштів учасникам пробного ЗНО буде розміщено на сайтах МОН та УЦОЯО після офіційного погодження", - резюмували у профільному міністерстві.

Раніше ми повідомляли, українських абітурієнтів в цьому році чекає ряд нових правил при здачі ЗНО.

За інформацією директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, певні обмеження вводяться у зв'язку з пандемією. Серед нововведень - кожному учаснику в пропуску вкажуть час, коли йому слід заходити у пункт тестування. Дітей, до речі, поділять на невеликі групи.

Також ми розповідали, у вузах з 1 червня дозволили проводити іспити в групах не більше десяти осіб - тільки в тих регіонах, де послабили карантин. Правда, з обов'язковим дотриманням усіх карантинних заходів.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

Також Politeka писала, що українські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: «не пустять тих, у кого…»