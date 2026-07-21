Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала чергове оновлення, повідомляє Politeka.net.

У місті розпочали тестування 30-денного безлімітного проїзного для власників транспортної картки «Галка».

Новий сервіс орієнтований насамперед на пасажирів, які щодня користуються комунальними автобусами та тролейбусами. Поки що можливість працює у тестовому режимі, а після активації абонемента його власник може без обмежень здійснювати поїздки протягом наступних 30 днів без додаткових витрат.

У міській владі пояснили, що рішення ухвалили після численних звернень мешканців, які просили запровадити вигідніший формат для регулярного користування громадським транспортом. Саме тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську поповнилася довгостроковим абонементом, який допоможе зменшити щомісячні витрати активних пасажирів.

За розрахунками фахівців, якщо одна поїздка коштує 15 гривень, безлімітний пакет повністю окупається приблизно після 50 поїздок. Після цього всі наступні пересування до завершення терміну його дії не потребуватимуть жодної доплати.

У мерії також очікують, що нововведення сприятиме популяризації безготівкових розрахунків, скоротить час посадки, зменшить використання готівки та дозволить точніше аналізувати пасажиропотік для подальшого вдосконалення маршрутної мережі.

Тестовий період дасть змогу перевірити стабільність роботи сервісу, врахувати відгуки користувачів і за потреби внести технічні корективи перед повноцінним запуском. Якщо випробування завершиться успішно, новий проїзний стане постійною частиною транспортної системи міста.

Джерело: pravda

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