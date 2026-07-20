Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть оформити окремі категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, така державна підтримка передбачена для багатодітних матерів.

Чинне законодавство не встановлює окремої пенсії для жінок, які виховали велику родину. Натомість вони мають право на щомісячну надбавку за особливі заслуги перед державою.

У Пенсійному фонді пояснили, що претендувати на виплату можуть матері, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. Це право також поширюється на жінок, які офіційно усиновили дітей.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть призначити й батькові, якщо саме він самостійно виховував дітей після смерті матері або позбавлення її батьківських прав.

Розмір надбавки залежить від кількості дітей та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році встановлені такі суми:

за п'ятьох дітей — 908,25 грн;

за шістьох — 934,20 грн;

за сімох — 960,15 грн;

за вісьмох — 986,10 грн;

за дев'ятьох — 1 012,05 грн;

за десятьох і більше — 1 038 грн.

Оформлення здійснюється виключно за особистою заявою. Для цього необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та надати документи, які підтверджують право на отримання виплати.

Після смерті одержувача частина надбавки може враховуватися під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо право має один непрацездатний член сім'ї, виплачують 70% від належної суми, а якщо двоє або більше — 90%.

У Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь перевірити наявність усіх необхідних документів, щоб уникнути затримок під час оформлення виплати.

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