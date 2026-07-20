На подорожчання овочів у Дніпропетровській області впливають багато сезонних факторів, а також витрати на транспортування

Подорожчання овочів у Дніпропетровській області залишається однією з найпомітніших тенденцій на споживчому ринку, повідомляє Politeka.net.

Найсуттєвіше подорожчав молодий часник. Станом на 20 липня середня вартість продукту досягла 177,32 гривні за кілограм, що на 55,57 гривні більше порівняно з минулим місяцем. У різних торговельних мережах ціни коливаються від 156 до 206,96 гривні за кілограм.

Підвищення вартості торкнулося й моркви. За останні чотири тижні овоч додав у ціні 2,90 гривні, а середній показник перевищив 52 гривні за кілограм. Попри окремі коливання протягом липня, загальна динаміка залишалася позитивною.

Зросла й ціна на ріпчасту цибулю. Середня вартість кілограма наразі становить 31,50 гривні, що на 7,30 гривні більше, ніж місяць тому. Саме така ціна сьогодні є найпоширенішою у великих торговельних мережах.

Не оминули зміни й картоплю. Середній цінник піднявся до 36 гривень за кілограм проти 34 гривень місяцем раніше. Таким чином продукт подорожчав на 2 гривні.

Фахівці зазначають, що подорожчання овочів у Дніпропетровській області відбувається нерівномірно. Найшвидше дорожчають окремі позиції овочевої групи, тоді як інші категорії продуктів демонструють більш стриману динаміку.

На формування вартості впливають сезонні фактори, витрати на транспортування, обсяги поставок та цінова політика торговельних мереж. Саме тому різниця в цінах між магазинами може бути доволі відчутною.

Експерти рекомендують покупцям порівнювати пропозиції різних супермаркетів і стежити за акційними пропозиціями. Аналітики також припускають, що найближчими тижнями цінова ситуація може змінюватися залежно від надходження нового врожаю та збільшення обсягів продукції на ринку.

Джерело: Мінфін

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