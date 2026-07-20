Подорожчання проїзду в Миколаївській області офіційно набуло чинності у Вознесенську, де з 1 липня запровадили нові тарифи на міські автобусні перевезення, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Відтепер оновлена вартість діє на всіх автобусних маршрутах громади.

Згідно з ухваленими розцінками, одна поїздка для більшості пасажирів коштує 20 гривень. Для громадян, які мають право на пільги, залишили окремий тариф — 10 гривень.

У міській адміністрації пояснили, що перегляд вартості став наслідком збільшення витрат перевізників. Найбільше на собівартість вплинули дорожче пальне, запасні частини, ремонт рухомого складу, технічне обслуговування та підвищення витрат на оплату праці.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області посадовці пояснюють необхідністю забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту. Оновлені тарифи, за їхніми словами, дозволять підтримувати автобуси у належному технічному стані, своєчасно проводити ремонтні роботи та зберігати регулярність маршрутів.

У громаді наголошують, що нові розцінки діють із початку липня 2026 року. Якщо витрати перевізників і надалі зростатимуть, питання повторного перегляду можуть знову винести на розгляд виконавчого комітету.

Жителям рекомендують перед поїздкою уточнювати актуальну вартість на своєму маршруті, щоб уникнути непорозумінь під час оплати. У міській владі також зазначають, що стабільне фінансування пасажирських перевезень є одним із ключових чинників безперервного транспортного сполучення.

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