Учень запропонував геніальний спосіб покарання корупціонерів



Слова вчителя, який розповів про пропозицію школяра призводить Vseua.

За його словами, діти пропонували досить радикальні методи для покарання українських корупціонерів: довічне ув'язнення, смертна кара, вигнання з держави, конфіскація майна.

"Тут до розмови приєднується учень, який скажімо так з тих, що не сильно оцінками може похвалитися і видає як на мене просто геніальний спосіб покарання для наших держиморд", - зазначив він і розповів про пропозицію одного з учнів.

"Я вважаю, що не треба нікого розстрілювати. Я б вибрав саме глухе, занедбане село в Україні, де посеред степу або лісу, огородив його колючим дротом під напругою і запустив би туди всіх політиків і чиновників без винятку. До того ж всіх їх силіконом накачаних дружин, батьків і повнолітніх дітей", - зазначив хлопець.

За його словами, корупціонерів варто розмістити в умовах, в яких живуть звичайні українці.

"Дав би по лопаті, по відру картоплі і пшениці, раз в місяць завозив туди мішки з секонд-хендом, щоб жінки, які звикли до брендового одягу не страждали від його відсутності. А щоб не подохли з голоду, рівно на суму мінімальної пенсії, купив би продуктів для кожного. І щоб вистачило на місяць. І ще, найголовніше: скрізь би розмістив відеокамери, і вся Україна мала б найбільш рейтингове реаліті-шоу в історії світового телебачення. Ми б ще круто на цьому заробили!", - заключив він.

Раніше народний артист Росії, композитор і режисер Володимир Назаров висловив думку, що головна проблема українців полягає в тому, що у них немає патріотизму, а гроші є своєрідною релігією.

Побороти масштабну корупцію в країні українці не можуть не через війну, а через свій менталітет.

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