Політолог і журналіст Юрій Романенко висловився щодо скандалу з російською мовою в МакДональдзі

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Політолог відреагував на невдоволення деяких українців з приводу його коментаря.



"Якесь диво вис**лось на зразок «а потім росіяни пишуть, що ми є один народ». Так ви і є один народ - радянський народ, який не терпить інакомислення, і ревно прагне дружними рядами йти у світле майбутнє під керівництвом сонцеликого геніального вождя. А те, що ви при цьому свої дурнуваті гасла лопочете російською чи українською, не має ніякого значення. Підсумок цього бурмотіння один - розруха, страждання, злидні. І вічний біг по колу", - зазначив він.

Раніше журналіст, коментуючи відмову мережі фастфуду надавати свої послуги клієнтам російською мовою, вказав на той факт, що в Україні велика кількість громадян говорить російською мовою, але вони регулярно ігноруються.

"Коли наші потреби ігноруються, а от обов'язку годувати цього марного упиря постійно розширюються. Ну так нехай годують тоді його чисто україномовні, коли недодержава під них розрахована. А я теж хочу, щоб мене обслуговували російською, якщо я того побажаю. Чому в мене має бути менше прав, ніж у інших таких же громадян", - вважає політолог.

За його словами, російськомовні українці після подій 2014 року не тільки не отримали якоїсь лояльності, але і зіткнулися з новими проблемами.

"Ми не повинні соромитися того, що ми хочемо і будемо далі розмовляти російською мовою. І хочемо, щоб ця мова була на одному рівні з українською в органах влади, сфері обслуговування, ЗМІ і так далі", - запевняє Романенко.

Більш того, він упевнений, що проблеми з мовним питанням в Україні нічим хорошим не закінчиться.

"У всіх випадках це закінчиться різаниною. Але волати до якогось розсудливості тут вже марно. Тому кожна соціальна група буде завищувати свої вимоги і все закінчиться різаниною. Так що найкраща інвестиція сьогодні - в зброю. Це логічний наслідок ігор в екстремуми", - запевняє політолог.