В Україні можуть переглянути обов'язкове носіння захисних масок на вулиці, але разом з тим посилити покарання за їх відсутність в транспорті і приміщеннях

Це питання найближчим часом планується винести на засідання уряду і Верховної Ради, передає Politeka.net з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, опубліковану на сайті Кабміну.

Так, топ-чиновник звернувся до голів облдержадміністрацій з тим, що слід роз'яснювати українцям: ослаблення карантину, це не його скасування. Шмигаль зазначив, що планується посилити відповідальність за недотримання маскового режиму.

«Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду і Верховної Ради питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і в громадському транспорті», - підкреслив Шмигаль.

Українці бурхливо відреагували на бажання уряду закрутити гайки ще більше:

"Повертаємося в часи ГУЛАГу ... з чим маю честь сердечно привітати горезвісні 73%"

"У Сумах почти всі водії маршруток и більша частина пасажирів їздять без масок.

І ніхто нічого... "

Раніше ми повідомляли, експерти заявляють, що Україна на порозі нового удару епідемії. До кінця тижня кількість інфікованих буде на рівні 610-870 випадків. Кількість смертей може досягне 18-22 на добу.

Такий прогноз озвучив віце-президент Національної академії наук Анатолій Загородній.

За словами експерта, з 10 по 30 травня поступово знижувався рівень захворюваності, до 380 випадків на день. Але ситуація кардинально змінилася після того, як уряд і МОЗ почали послаблювати обмежувальні заходи: кількість нових людей за день, які видужали, перестала зростати, і тримається на постійному рівні 300-350.

"Якщо поширення вірусу зросте на 20%, то середня кількість нових інфікованих буде по 550 людей в день. Ми повернемося до максимуму хворих на добу. І це можна трактувати як початок другої хвилі", - підкреслив науковець.

Нагадаємо, правила карантину раптово вирішили змінити, Шмигаль попередив українців: "з 15 червня можна буде...".

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