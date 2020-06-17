Затемнення Сонця відбудеться в день літнього сонцестояння 21 червня (неділя), цю дату астрологи називають чарівною

Чіткий шлях затемнення буде пролягати в Південній Азії: крім цього, його зможуть побачити жителі Африки, Південно-Східної Європи і північної Австралії.

Явище буде відбуватися приблизно в 9:40 за київським часом. Максимальна тривалість повної фази кільцевого затемнення Сонця складе всього 38 секунд. Темряви при кільцевому затемненні не настає.

Астрологи вважають затемнення, збігається з літнім сонцестоянням, найсильнішим, центральною подією в літньому сезоні. Життя може відчувати людей на міцність перезавантаженнями в особистому житті, фінансовій сфері, роботі.

Наголошується, що енергія цього дня буде надзвичайно сильною і необов'язково негативною.

Затемнення 21 червня – це можливість розібратися з найбільш складними, старими, що обмежують внутрішніми установками та сценарними моделями. Можна побачити життя під новим кутом, відшукати рішення своїх проблем. Затемнення запускає нову життєву програму.

Разом з тим астрологи зазначають, що в цей день прокинуться головні вади і слабкості всіх Знаків Зодіаку, загостриться непорозуміння між людьми. Навколишні можуть дуже легко виходити з себе, тому краще спілкуватися без претензій.

Також у цей день бажано відпустити образи і навчитися прощати людей.

Що не можна робити під час сонячного затемнення 21 червня:

Краще не починати нові проекти;

Не варто робити великі покупки;

Не варто давати в борг;

Не варто брати кредити;

Варто відмовитися від поспішних дій;

Краще не пити;

Варто утриматися від початку подорожей;

Краще уникати масових мероприятияй.

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