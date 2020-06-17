Затемнення Сонця відбудеться в день літнього сонцестояння 21 червня (неділя), цю дату астрологи називають чарівною
Чіткий шлях затемнення буде пролягати в Південній Азії: крім цього, його зможуть побачити жителі Африки, Південно-Східної Європи і північної Австралії.
Явище буде відбуватися приблизно в 9:40 за київським часом. Максимальна тривалість повної фази кільцевого затемнення Сонця складе всього 38 секунд. Темряви при кільцевому затемненні не настає.
Астрологи вважають затемнення, збігається з літнім сонцестоянням, найсильнішим, центральною подією в літньому сезоні. Життя може відчувати людей на міцність перезавантаженнями в особистому житті, фінансовій сфері, роботі.
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші зірки на шкільному випускному: кумедні фото
Велика втрата наздогнала "Сватів", серіал залишився без улюбленої зірки: "У новому сезоні..."
Зовнішність Алли Пугачової кардинально змінилася за одну важку ніч: "Таке не забувається"
Циклони з новою силою обрушаться на Україну, попередження синоптиків: "гроза принесе..."
Наголошується, що енергія цього дня буде надзвичайно сильною і необов'язково негативною.
Затемнення 21 червня – це можливість розібратися з найбільш складними, старими, що обмежують внутрішніми установками та сценарними моделями. Можна побачити життя під новим кутом, відшукати рішення своїх проблем. Затемнення запускає нову життєву програму.
Разом з тим астрологи зазначають, що в цей день прокинуться головні вади і слабкості всіх Знаків Зодіаку, загостриться непорозуміння між людьми. Навколишні можуть дуже легко виходити з себе, тому краще спілкуватися без претензій.
Також у цей день бажано відпустити образи і навчитися прощати людей.
Що не можна робити під час сонячного затемнення 21 червня:
Краще не починати нові проекти;
Не варто робити великі покупки;
Не варто давати в борг;
Не варто брати кредити;
Варто відмовитися від поспішних дій;
Краще не пити;
Варто утриматися від початку подорожей;
Краще уникати масових мероприятияй.
Нагадаємо, коридор затемнень атакує українців в червні, кого чекає небезпека: "найнесприятливіший час..."
Як повідомляла Politeka, відомий астролог попередила про велике нещастя найближчим часом: "катастрофи, хвороби і..."
Також Politeka писала, щоастролог передбачила дату кінця епідемії коронавіруса: "все станеться..."