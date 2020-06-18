В зоні проведення ООС під ворожим обстрілом загинув 25-річний український матрос Ілля Струк

Про нову трагедію на Донбасі повідомили на сторінці Волинської обласної державної адміністрації в соцмережах. Відомо, що старший солдат, гранатометник підрозділи ЗСУ Ілля Миколайович Струк загинув 17 червня в зоні проведення ООС.

25-річний Струк був уродженцем села Латниче у Волинській області. Під час бойового чергування він потрапив під ворожий обстріл і отримав смертельне кульове поранення. Струк проходив службу у військовій частині міста Маріуполь.

«Волинь сколихнула страшна звістка…Волинська обласна державна адміністрація на чолі з головою Юрієм Погуляйко висловлюють щирі співчуття родині та друзям загиблого захисника. Загибель наших військовослужбовців - завжди велике горе для всієї країни. Волиняни сумують разом з вами», - йдеться в публікації Волинської ОДА.

Свої співчуття висловило і командування ВМС Збройних сил України, а також батальйон морської піхоти, в якому він служив.

«Братику, ми ніколи не забудемо тебе! І зробимо так, щоб ворог теж запам'ятав! 17 червня під час ворожого обстрілу, захищаючи Державу загинув старший матрос Ілля Струк. Йому навіки 25 років. Борсуки висловлюють співчуття рідним і близьким героя!», - написали товариші по службі бійця.

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