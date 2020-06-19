У МОЗ пояснили всі нюанси щодо носіння масок і рукавичок під час карантину

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в програмі "Право на владу".

Так, на вулиці маску носити не потрібно (якщо ви одні або з сім'єю), але заходячи в приміщення, де багато людей, її потрібно обов'язково надягати.

"Ми не говоримо про носіння масок на вулиці. Так, на вулиці ми сьогодні можемо ходити без маски. Заходячи в громадські будівлі, ми повинні надягати маску на особу, яка прикриває рот і ніс", - заявив Ляшко.

Ляшко вже підкреслював,що носіння маски тільки на роті - це неефективне засіб, це вже потенційний джерело інфікування.

А ось замість рукавичок головний санітарний лікар порекомендував часто мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Відзначимо, в Україні кількість хворих китайським вірусом різко зростає з кожним днем. Так, 19 червня стало відомо про нового антирекорду. За минулу добу в Україні зафіксовано 921 випадок інфікування.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 34 984. За минулу добу від коронавирусной інфекції померли 19 осіб, загальна кількість летальних випадків зросла до 985.

Одужали 586 пацієнтів за минулу добу, всього з початку епідемії - 16 033.

Найбільше заражених у Києві - 4176, а також у Чернівецькій (4211), Львівській (3540) та Рівненській областях (2693).

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