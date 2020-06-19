Українців попередили про посилення контролю за дотриманням карантинних заходів в громадському транспорті, супермаркетах і розважальних закладах

Про це під час брифінгу 19 червня повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

Він підкреслив, що на сьогодні носіння маски, використання антисептика і дотримання соціальної дистанції залишаються головними заходами, які допоможуть уникнути зараження.

"Звичайно, ми будемо реагувати і крім тих реакцій, які вже були, будуть внесені зміни до постанови, яким чином будуть посилюватися карантинні заходи, сьогодні ми будемо ініціювати з боку МОЗ максимально жорсткий контроль дотримання тими чи іншими закладами умов карантину", - заявив Степанов.

Він додав, що особливого контролю зараз вимагає ситуація в супермаркетах та на транспорті, адже люди перестали серйозно ставитися до дотримання заходів обережності.

Також глава МОЗ підкреслив, що в деяких регіонах в умовах адаптивного карантину вводитися жорсткі обмеження. Роботу закладів, які не дотримуються встановлених правил можуть обмежити.

"Я маю на увазі обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі нічних клубів", - пояснив міністр.

"Ми будемо ініціювати введення цих додаткових речей, скликання регіональних комісій ТЕБ та НС", - додав Степанов.

Також зазначається, що на час карантину припинена норма про проходження професійних медоглядів. Тепер вони перестали бути обов'язковими.

Відзначимо, 19 червня стало відомо про нового антирекорду з кількістю захворілих китайським вірусом в Україні. Так, за минулу добу в нашій країні зафіксовано 921 випадок інфікування.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження вірусом зросла до 34 984, померли 985 осіб.

За минулу добу одужали 586 пацієнтів, всього з початку епідемії вилікувалися 16 033 осіб.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».

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