Українців попередили про посилення контролю за дотриманням карантинних заходів в громадському транспорті, супермаркетах і розважальних закладах
Про це під час брифінгу 19 червня повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
Він підкреслив, що на сьогодні носіння маски, використання антисептика і дотримання соціальної дистанції залишаються головними заходами, які допоможуть уникнути зараження.
"Звичайно, ми будемо реагувати і крім тих реакцій, які вже були, будуть внесені зміни до постанови, яким чином будуть посилюватися карантинні заходи, сьогодні ми будемо ініціювати з боку МОЗ максимально жорсткий контроль дотримання тими чи іншими закладами умов карантину", - заявив Степанов.
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Він додав, що особливого контролю зараз вимагає ситуація в супермаркетах та на транспорті, адже люди перестали серйозно ставитися до дотримання заходів обережності.
Також глава МОЗ підкреслив, що в деяких регіонах в умовах адаптивного карантину вводитися жорсткі обмеження. Роботу закладів, які не дотримуються встановлених правил можуть обмежити.
"Я маю на увазі обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі нічних клубів", - пояснив міністр.
"Ми будемо ініціювати введення цих додаткових речей, скликання регіональних комісій ТЕБ та НС", - додав Степанов.
Також зазначається, що на час карантину припинена норма про проходження професійних медоглядів. Тепер вони перестали бути обов'язковими.
Відзначимо, 19 червня стало відомо про нового антирекорду з кількістю захворілих китайським вірусом в Україні. Так, за минулу добу в нашій країні зафіксовано 921 випадок інфікування.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження вірусом зросла до 34 984, померли 985 осіб.
За минулу добу одужали 586 пацієнтів, всього з початку епідемії вилікувалися 16 033 осіб.
Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».
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