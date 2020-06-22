Українців чекають нові правила у зв'язку з посиленням карантину

Для боротьби з поширенням китайського вірусу одеська комісія ТЕБ та НС виконавчого комітету міськради ухвалила рішення про посилення обмежень.

Згідно повідомленні прес-служби мерії, з 22 червня в Одесі забороняється робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на 5 кв. м. Організатор заходу відповідає за те, щоб між людьми зберігалася соціальна дистанція в 1,5 метра.

Також забороняється перевозити в громадському транспорті більшу кількість людей, ніж у ньому є місць для сидіння. Перевізник повинен забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту і контролювати, щоб вони користувалися ними. Щоб розвантажити транспорт у годину пік, суб'єктам господарювання рекомендовано змінити графік роботи.

Так, міськрада пропонує починати робочий день о 10 ранку і пізніше підприємцям, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспорту, надають поштові та кур'єрські послуги, займаються організацією харчування та тимчасовим розміщенням людей, страховою діяльністю, мистецтвом, спортом та розвагами.

Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити відстань між шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам забезпечити аналогічну відстань між столиками, і розміщувати їх не більше чотирьох осіб. Поліції рекомендували проводити рейди в транспорті, на пляжах і місця торгівлі, щоб перевіряти виконання карантинних обмежень. Крім того, правоохоронці повинні спільно з Госпродпотребслужбой та органами міськради припинити стихійну торгівлю на пляжах і в рекреаційних зонах.

Крім цього, у міськраді нагадали про необхідність носити маски або респіратори в будівлях і громадському транспорті, виходити на вулицю з документами, що підтверджують особу, та дотримуватися правил гігієни.

Деякі вже втигли оцінити наміри влади перенести початок робочого дня, як позитивні.

Додамо, що з 22 червня в Україні посилено контроль за дотриманням карантину. Госпродпотребслужба і Національна поліція будуть значно жорсткіше реагувати на подібні випадки.

Зазначимо, за минулу добу, 21 червня, в Україні зафіксували 681 нового заразилася китайським вірусом.

За добу також виявили 10 померлих і 133 видужали.

За весь час епідемії в Україні захворіли 37 241 людина, 1012 пацієнтів померли, 16 642 одужали.

Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами по карантину і штрафами.

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