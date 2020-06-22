До чого готуватися працюючим українцям

Другий місяць літа не принесе українцям додаткові вихідні

Про це пише Politeka.net.

Українцям не варто розслаблятися, оскільки в липні буде найбільша кількість робочих днів по відношенню до вихідних.

Додаткових свят чи вихідних у другому місяці літа немає, а дні в календарі розташувалися так, що в основному українцям доведеться працювати в найспекотніший час.

Зокрема, в липні українці будуть працювати 23 дні, а відпочивати - лише вісім. Вихідними будуть наступні числа: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 липня.

Але в липні на українців чекає кілька великих свят: 7 липня - коли найвідчайдушніші відправляться на пошуки міфічного цвіту папороті. 12 липня країна відзначить День Петра і Павла, а 28 числа - День Хрещення Русі.

Раніше ми розповідали, скільки українці отримають додаткових вихідних завдяки Дню Конституції.

Це офіційне державне свято в Україні, який почали відзначати з 1996 року. 28 червня 1996 року український Парламент затвердив першу Конституцію незалежної держави.

Цей день вважається офіційним вихідним днем в нашій країні.

В 2020 році 28 червня випадає на неділю і згідно з українським законодавством, наступний робочий день після офіційного свята автоматично стає вихідним днем.

Таким чином, українці отримають тривалий вікенд – субота, 27 червня, неділю, 28 червня та понеділок, 29 червня, але масових заходів не буде так обмежувальних заходів на тлі епідемії.

Нагадаємо, відпочинок в червні 2020 року: скільки додаткових вихідних подарують українцям.

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