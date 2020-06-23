Скандал з "пластиковими медалями" для бійців ЗСУ отримав несподіване продовження

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію в своєму особистому Facebook зробив ветеран АТО і письменник Мартін Брест (Олег Болдирєв).

Так, ветеран війни на Донбасі вибачився перед Міноборони за свою недавню публікацію у соцмережі про те, що учасникам бойових дій видають пластикові медалі.

Мартін Брест зізнався, що його в оману ввела вага медалі. Через те, що сплав досить легкий, він переплутав його з пластиком.

"Я повинен вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції при виявленні цих надлегких медалей дудлили просто через край", - підкреслив ветеран АТО в своєму мікроблозі.

На його прохання інші ветерани спробували підпалити медаль, очікуючи, що вона почне плавитися, але сплав лише нагрівся.

Мартін Брест також додав, що зрозуміє, якщо Міністерство оборони після фейкових звинувачень подасть на нього в суд.

"Зберігати хорошу міну при поганій грі не вважаю за потрібне виправдовуватися або захищатися теж - наплужил, відверто лажанулся. Ще раз приношу вам свої вибачення", - резюмував письменник у своєму Facebook.

"Повага", "Красунчик. Обіймаю і підтримую", "Визнавати помилки - це доля сильних. Обняла", "Мартін, ти молодець", "Медаль металева, а керівництво МОУ від цього меншими ... не стало", "Я теж встиг всіх обкласти... Але це не скасовує дикої зради, яка щодня по 10 разів відбувається", "Правильний крок, Олег. Ще такий же про 93%, де тебе так само ввели в оману і через цю хрінь влетіло армійському психіатру - і ти знову з чистою кармою", "Респект. Чоловік відповів чітко", "Всі помиляються", - підтримали його в українці комментариях.

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