91-річний українець продовжує займатися волонтерством, попри похилий вік

Як передає Politeka.net, неймовірну історію волонтера розповів Андрій Крамаренко в Facebook.



“Його звуть Бойко Вадим Якович. Вперше почув про нього в фейсбуці, почув, і не повірив одразу. Він 6 разів тікав з концтаборів, шостий – з Освенцима. Про нього знято два фільми, один з яких зняли Канадці. Ліцензію на показ фільму купили 80 країн світу і серед них немає України! Задумайтесь, люди", - зазначив він.

Вадим Якович в свої 91 він допомагає бійцям АТО, кілька разів був на передовій і не раз був у військових госпіталях. Гроші на допомогу воїнам збирає сам, продаючи свою домашню бібліотеку. Також у нього можна придбати авторські книжки, де він описує своє життя.

"Ми зустріли Вадима Бойка на розі вулиць Рейтарської та Стрілецькій. Він підмітав тротуар біля своїх книг. За книги просить стільки, скільки ви можете дати. Всі гроші з книг йдуть на АТО", - зазначив Андрій.

Спілкуючись з ним, хлопець запитав: “Яка думка вела вас через все те пекло до волі і свободи?”

Перепитавши, він посміхнувся мені і відповів: ”Я боровся заради Українців, заради народу, я виживав, щоб розповісти людям правду.”

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