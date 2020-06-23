Обурена українка звернулася до президента України Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, Тамара Діденко в Фейсбук опублікувала пост, щодо транспортування газу для мешканців приватних будинків.

"Пане Президент! Як же так несправедливо виходить? Свого часу ми з сусідами вели газ по вулиці за власні кошти.

Рили траншею під газову лінію, купували труби для газоперегону, які потім за свій рахунок ізолювали, оплачували зварювальні роботи, засипали траншеї, будували газорозподільний пункт. І все це за власні гроші в нелегкий 1994 рік.

Від держави і від газової компанії не отримали ні копійки! А тепер за доставку газу по цих трубах ми повинні платити", - обурюється українка.

До речі, українців попередили про зміни в платіжках за газ і зміни в тарифікації за опалення.

Так, з 1 липня 2020 року припиняється дія спеціальних цін на газ для населення, які затвердив Кабінет міністрів. Зокрема, Кабмін вирішив скасувати регульований тариф на газ для розрахунку вартості опалення.

При цьому спеціальні ціни на газ збережуться в наступному опалювальному сезоні, до травня 2021 р. – для підприємств теплоенергетики.

Починаючи з опалювального сезону 2020-2021, підприємства повинні вважати свої тарифи, виходячи із середньої ціни на газ за попередній опалювальний сезон. Якщо газ дорожчає, приміром, на 50%, то тепло, вода повинні вирости в ціні як мінімум на 35%.

Через те, що у минулому опалювальному сезоні ціна на газ була на рекордно низькій позначці, можна розраховувати і на те, що вартість тепла буде нижче, ніж в минулому році.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

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