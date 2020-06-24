“Отче наш” – це дуже потужна молитва, з якою пов’язано багато таємниць та цікавих фактів

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Свято-Покровської релігійної громади Української православної церкви с. Бобриця.

Зазначається, що рядки молитви приховують у собі таємний сенс.

Що стосується мови молитви, то всі найдавніші тексти молитви “Отче наш”, які відомі в наш час, – це тексти старогрецьким діалектом койне. У стародавніх рукописах тексти цієї молитви відрізняються. Як відомо, мовою Ісуса Христа був галілейский діалект арамейської мови, але мовою оригіналу молитва Господня не збереглася.

Зазначається, що Ісус вимовляє текст молитви за різних обставин. В Євангелії від Матвія “Отче наш” входить до складу Нагірної проповіді. А от у Луки Ісус дарує учням цю молитву у відповідь на пряме прохання “навчити молитися”.

Молитву “Отче наш” застосовували з найраніших християнських часів. Загальне поширення як головна християнська молитва отримав варіант Євангелія від Матвія.

Саме цей текст подано в Дидаху, найдавнішій пам’ятці християнської писемності (кінець I – початок II століття). До того ж там є вказівки вимовляти молитву тричі на день.

Текст самої молитви звучить так:

“Отче наш, що єси на небесах!

Хай святиться ім’я твоє,

Нехай прийде царство твоє,

Нехай буде воля твоя,

Як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам днесь;

І прости нам провини наші,

Як і ми прощаємо винуватцям нашим;

І не введи нас у спокусу,

Але визволи нас від лукавого”.

Сенс молитви «Отче наш» полягає в тому, що вона є універсальним Божим словом, яке можна використовувати для різноманітних потреб. Як для благословення свого шляху, так і для захисту від зла, від хвороби й від будь-якого лиха.

Головна таємниця цієї молитви – в її силі. Бог рятував багатьох людей, які перебували під загрозою, що читали “Отче наш”.

Існує багато історій порятунку, які свідчать про неймовірні можливості цієї молитви.

Читання “Отче наш” може допомогти навіть уникнути смерті.

Так, один з ветеранів Другої Світової війни на ім’я Олександр у листі до дружини описав історію, яка трапилася з ним в 1944 році. Він був німцями та чекав своєї загибелі.

«Я з пораненням в нозі лежав в будинку, почув стукіт кроків і німецьку мову. Я зрозумів, що зараз помру. Наші були близько, але розраховувати на них не доводилося. Я не міг поворухнутися – не тільки тому що був поранений, але і тому, що виявився в тупику. Нічого не залишалося, крім як молитися. Я готувався до смерті від руки супротивника.

Вони побачили мене – я злякався, але не перестав читати молитву. У німця не виявилося патронів – він почав про щось швидко говорити зі своїми, але щось пішло не так. Вони різко кинулися тікати, кинувши мені під ноги гранату – так, щоб я не зміг до неї дотягнутися. Коли я прочитав останній рядок молитви, то зрозумів, що граната не розірвалася», - йшлося в листі, який у воєнні роки не дійшов до адресата.

Подібних історій існує велика кількість. Молитва рятувала людей, які зустрічали в лісі вовків – ті розверталися і йшли геть. Завдяки могутнім рядкам молитви злодіїв і розбійники повертали вкрадені речі, докладаючи записки про каяття і про те, що їх напоумив на це Господь. Цей священний текст врятує від будь-якої напасті, яка може загрожувати людині.

Та це ще не все. За останні роки вчені провели значну кількість експериментів.

Зокрема, на одному з них з різних водойм було взято певну кількість води. У всіх пробах було зафіксовано вміст золотистого стафілокока і кишкової палички.

Над водою невіруючі й віруючі люди читали молитву “Отче наш” і проби були осінені хресним знаменням.

Результати повторної експертиза цих зразків були вражаючими. Кількість бактерій в ємностях зменшилася в сотні, а в деяких – і в тисячі разів.

Та головна таємниця цієї молитви пізнається не тільки в горі. Якщо читати “Отче наш” щодня життя наповниться світлом і добром, запевняють священники.

Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

Як повідомляла Politeka, Філарет назвав причину появи вірусу в світі: "За це Бог спалив Содом і Гомору".

Також Politeka писала, що Патріарх Варфоломій прийняв тверде рішення, яке торкнеться України: що тепер буде з церквами.