Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив важливу заяву через різке зростання кількості хворих китайським вірусом в Україні
У середу, 24 червня, голова МОЗ заявив, що в Україні готують лікарні до нової хвилі вірусу.
До лікарні потрапляють люди, у яких тяжкий перебіг хвороб, тому потрібно розгортати другу хвилю лікарень.
При цьому голова МОЗ закликав українців серйозно поставитися до ситуації, і дотримуватися правил обережності, щоб не захворіти.
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"В черговий раз звертаюся до вас. Подумайте про ці цифри. Подумайте, що скоро закінчиться і друга хвиля лікарень і третя", - заявив він.
Також на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що МОЗ буде збільшувати кількість лукарень першої хвилі.
"На першому місці по розгляду у нас буде Закарпатська область. Там значно зростає кількість випадків хворих коронавирусной хворобою. У той же час ми бачимо, що є заповненість ліжок серед лікарень першої хвилі", - додав він.
Зазначимо, 24 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю інфікованих китайським вірусом. За останню добу захворіло 940 осіб.
Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено під Львського області (203), Рівненській (126), Києві (99), Закарпатської області (79).
Відзначимо, в Україні другий день зростає кількість заражених, хоча до цього було три дні спаду захворювання.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків — 1051.
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