Львівські курсанти цього року випускалися як американські у Вест-Пойнті
Як передає Politeka.net у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся урочистий ритуал випуску молодих офіцерів.
В цьому році навчання в Академії завершили понад шести з половиною сотень курсантів.
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Молоді лейтенанти сидячи слухали промови і тільки стоячи і оплесками вшановували важливі речі або нагородження.
Вперше не було стройового маршу, а замість монет у небо полетіли кашкети випускників.
"Україні миру! Слава Україні!", "Дорогі випускники Щасливої дороги вам в нелегким житті!!! Ви наша гордість і слава дорогі діти!!! Божого і батьківського благословення!!! Нехай збуваються ваші мрії і надії!!!", "Дуже красива і до сліз зворушливо! Щасливої долі випускникам!, - пишуть українці в коментарях.
Раніше ми писали, що українські захисники знову знищили боєкомплект супротивників
Про це написав у Facebook волонтер Роман Доник і опублікував відповідне відео.
Так, він пише, що бійці ВСУ знищили боєкомплект (БК) ворога, а на відео показав, як він горить.
"Ще одне місце, в якому зберігають БК у російських найманців. Було. Кажеш їм, що сірники не іграшка – не роблять висновків. Знову зараз почнуть звинувачувати злісних "укрів" в обстрілі. А "це не ми". І взагалі, всі свято дотримуються Мінські (угоди. – прим. ред.)", – написав Роман Доник.
Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.
Як повідомляла Politeka, "Вічна пам'ять герою!": Україна втратила 38-річного захисника.
Також Politeka писала, що військова колона РФ вторглася в Україну.