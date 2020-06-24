Львівські курсанти цього року випускалися як американські у Вест-Пойнті

Як передає Politeka.net у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся урочистий ритуал випуску молодих офіцерів.

В цьому році навчання в Академії завершили понад шести з половиною сотень курсантів.

Молоді лейтенанти сидячи слухали промови і тільки стоячи і оплесками вшановували важливі речі або нагородження.

Вперше не було стройового маршу, а замість монет у небо полетіли кашкети випускників.

"Україні миру! Слава Україні!", "Дорогі випускники Щасливої дороги вам в нелегким житті!!! Ви наша гордість і слава дорогі діти!!! Божого і батьківського благословення!!! Нехай збуваються ваші мрії і надії!!!", "Дуже красива і до сліз зворушливо! Щасливої долі випускникам!, - пишуть українці в коментарях.

Раніше ми писали, що українські захисники знову знищили боєкомплект супротивників

Про це написав у Facebook волонтер Роман Доник і опублікував відповідне відео.

Так, він пише, що бійці ВСУ знищили боєкомплект (БК) ворога, а на відео показав, як він горить.

"Ще одне місце, в якому зберігають БК у російських найманців. Було. Кажеш їм, що сірники не іграшка – не роблять висновків. Знову зараз почнуть звинувачувати злісних "укрів" в обстрілі. А "це не ми". І взагалі, всі свято дотримуються Мінські (угоди. – прим. ред.)", – написав Роман Доник.

Еще одно место в котором хранят БК у российских наемников. Было. Говоришь им, что спички не игрушка, не делают выводов. Опять сейчас начнут обвинять злобных укров в обстрелах. А «это не мы». И вообще, все свято блюдут минские. Только б мин давали по заявкам. Gepostet von Roman Donik am Dienstag, 23. Juni 2020

Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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