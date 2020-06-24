На Донбасі воює дівчина-морпех зі Львова



Історію, на перший погляд тендітної львів'янки Христини, розповіли на сайті "Форпост".



Вона є заступником командира одного з підрозділів морської піхоти і пишається тим, що служить в ЗСУ.

"Ми відрізняємося тим, що ми завжди прагнемо більшого. Хочемо бути першими і не здаватися. Не маю права залишити загін, адже тут мої побратими, які покладаються на мене так, як і я на них", – розповіла дівчина.

За її словами, батьки важко сприйняли її вибір, але згодом змирилися з бажанням служити в армії.

У звичайному житті вона займалася боксом, а в школі мала третій розряд з цього виду спорту.

"Ось такі справжні українки – красиві, сильні, розумні і незалежні проходять службу в рядах елітних підрозділів, примножуючи бойову славу нашого війська", - описують дівчину військові.

Раніше ми розповідали про українку Ольгу Прищепі, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.

На фронт вона пішла добровольцем ще в 2014 році.

Ольга ніколи не мала справи з військом. З столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

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