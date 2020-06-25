Співачка Ірина Білик висловилася про президентство Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, свій коментар артистка дала Олесі Бацман в програмі "БАЦМАН" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За її словами, Зеленському дуже складно справлятися з покладеними на нього обов'язками.

"Так швидко пролетів цей рік? Я навіть не помітила, що пройшов рік. Можу сказати те, що говорила сьогодні з ранку моя мама. А мама у мене рупор правди – така українська жінка, що думає, те й говорить. Вона сказала: "Ой, Іринко, я коли бачу Володю, мені постійно його шкода. Ну чому він пішов (у президенти - ред.) Це так важко бути президентом. Я скажу, що у мене приблизно ті ж думки. Чому? Тому що Володя дуже добра людина. Дуже душевний. Те, що талановитий – це взагалі не обговорюється", - зазначила співачка.

Також вона підкреслила, що від нової посади Зеленського страждає його родина.

"У нього є сім'я, діти, і виходить, що для них дуже мало залишається часу. Я впевнена, всі в його сім'ї працюють на цей імідж – дружина президента, діти президента", – впевнена Білик.

Раніше режисер Володимир Бистряков заявив, що Володимир Зеленський зовсім не є політиком.

"Я ставлюся до нього, як до людини мистецтва, якого, так би мовити, насильно сюди привели, через цілий ряд обставин, і змусили управляти ось цим усім, всієї цієї фігньою, як сказав його тато, розумієте. Так що вся надія на те, що де-то будуть вибори якісь. Може, будуть якісь політики. Є такі політики", - впевнений Бистряков.

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