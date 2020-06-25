А як ви ставитеся до умов життя в СРСР?

Одесит посперечався зі свого 83-річною бабусею і вирішив переконати, що добре було не тільки при СРСР



Як передає Politeka.net, цікаву історію та про підсумки парі повідомив Євген Сафонов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

До цієї поїздки пенсіонерка відвідувала тільки в Карелії і на Байкал, а за кордоном ніколи не була.

У підсумку вибір припав на Францію. Париж жінці припав до душі.

“Тут красивіше, ніж в Одесі, Петербурзі, Кишиневі та Хабаровську”, – зізналася вона.

Але найбільше жінку здивували люди: коли вона вставала з крісла, до неї завжди хто-небудь підбігав, щоб допомогти – охоронець в музеї, офіціант, відвідувач кафе, послуги консьєржа, випадковий перехожий.

"Абсолютно незнайомий мені чоловік, я зустрілася з ним поглядом – а він мені посміхнувся!", – дивувалася бабуся.

А ще її вразив транспорт, який люди залишали без нагляду на вулиці і чисті автобуси.

Але на питання, де краще: в Радянському союзі або за кордоном, бабуся попросила онука більше не торкатися теми.

ответы на вопросы про бабушку в париже. идея возникла в споре про союз. бабушка говорила, что все было лучше. — путешествовали? — с твоим дедушкой и в карелию, и на байкал на машине ездили! — но за границу не ездили же. — а мы тогда и не хотели особо. — никогда в жизни не возникало желание на какую-нибудь другую страну взглянуть? — ...ну, на Париж хотелось бы, конечно. на биометрический паспорт подались за день до того, как стало известно про безвиз. она ходит, но медленно. коляску взял, чтобы шустрее передвигаться по городу. париж ей понравился. главное: люди (улыбаются), оставленные без присмотра мотоциклы, опека над пожилыми/малоподвижными, комфортный транспорт. мои впечатления: коляска никак не повлияла на маршрут. вообще. в париже не нужно спускаться в подземелье, чтобы перейти дорогу. съезды с тротуара на проезжую часть, пандусы — везде, где их ждешь, без исключений. прокатить бабушку по киеву я не смог — попробовал, это невозможно. бабушка не упускала возможности сунуть в сумочку все, что в нее помещалось. бумажный пакет carrefour, пластмассовый нож, листовки с рекламой, салфетка. раз даже попросила разрешение украсть меню из ресторана. — зачем?! — мне нужны доказательства. склеил доказательства и залил на ютуб, чтоб смогла посмотреть, кликнув на ссылку в скайпе. пока не получается( Gepostet von Eugene Safonov am Montag, 14. August 2017

Раніше ми повідомляли, що політолог Валерій Клочок, проаналізувавши останні дані КМІС прийшов до висновку, що кожен третій українець сумує за СРСР через бездарність правлячої еліти.

"Якби керували нормально, менше крали (я навіть не кажу «зовсім»), то і відсоток був би в рази меншим", - вважає експерт.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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