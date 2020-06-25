Одесит посперечався зі свого 83-річною бабусею і вирішив переконати, що добре було не тільки при СРСР
Як передає Politeka.net, цікаву історію та про підсумки парі повідомив Євген Сафонов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
До цієї поїздки пенсіонерка відвідувала тільки в Карелії і на Байкал, а за кордоном ніколи не була.
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“Тут красивіше, ніж в Одесі, Петербурзі, Кишиневі та Хабаровську”, – зізналася вона.
Але найбільше жінку здивували люди: коли вона вставала з крісла, до неї завжди хто-небудь підбігав, щоб допомогти – охоронець в музеї, офіціант, відвідувач кафе, послуги консьєржа, випадковий перехожий.
"Абсолютно незнайомий мені чоловік, я зустрілася з ним поглядом – а він мені посміхнувся!", – дивувалася бабуся.
А ще її вразив транспорт, який люди залишали без нагляду на вулиці і чисті автобуси.
Але на питання, де краще: в Радянському союзі або за кордоном, бабуся попросила онука більше не торкатися теми.
Раніше ми повідомляли, що політолог Валерій Клочок, проаналізувавши останні дані КМІС прийшов до висновку, що кожен третій українець сумує за СРСР через бездарність правлячої еліти.
"Якби керували нормально, менше крали (я навіть не кажу «зовсім»), то і відсоток був би в рази меншим", - вважає експерт.
Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».
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