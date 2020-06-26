Українцям назвали найбільш затребувані вакансії, і скільки грошей там можна отримувати
Експерти розповіли, як змінилася ситуація в минулому місяці, передає «ТСН».
Так, в травні роботодавці найчастіше шукали водіїв. На одному з найбільших сайтів з пошуку роботи розмістили більше п'яти тисяч вакансій. Це на 16% більше, ніж у квітні. Водіям пропонують зарплату близько 18 тисяч гривень.
На другому місці продавці. Кількість пропозицій зросла за місяць майже вдвічі. Їм готові платити в межах 8,5 тисячі гривень. На третьому місці комплектувальники з середньою зарплатою в 11 тисяч гривень.
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Зазначимо, згідно з даними Державної служби статистики, найбільше в Україні отримують в авіаційній галузі — 31 720 гривень.
На другому місці серед найбільш високооплачуваних професій виявилися фінансова та страхова діяльність. Працівники даної сфери в середньому отримують 17 653 гривні.
На третю сходинку рейтингу в Держстаті поставили IT-сферу (інформація та телекомунікації).
Як повідомлялося, рівень бідності в 2020 році, за прогнозами експертів, може зрости з 27 до 44%, а реальна заробітна плата знизиться. Крім цього, із-за введеного карантину доходи будуть падати.
З урахуванням діючих цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. І за межею бідності, по суті, виявилися все ті українці, хто отримує меншу суму за місяць.
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