Офіс президента виступив з ініціативою провести через Верховну Раду голосування щодо змін до Закону «Про вищу освіту»

Як передає Politeka.net, головні зміни повинні будуть стосуватися того, щоб скасувати ЗНО для випускників шкіл «ЛНР» і «ДНР», а також Криму, які захочуть вступати в українські вузи.

Таке відношення до дітей з окупованих територій повинно діяти по всій території України.

Юрист, екс-заступник глави ЦВК Андрій Магера, коментуючи інформацію заявив на своїй сторінці в Facebook, якщо влада має намір поставити в нерівні умови вступу у вищі навчальні заклади дітей з Криму, Севастополя, Донецька і Луганська з одного боку і дітей з Тернополя, Вінниці, Херсона та Дніпра з іншого боку, то він особисто проти.

Магера зазначає, що в частині реалізації конституційного права на освіту передбачає конкурсний відбір для отримання вищої освіти.

Крім того, не може бути привілеїв чи обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод громадян, зокрема за ознакою місця проживання.

Раніше ми писали, що українським школам найближчим часом не загрожує перехід на дистанційну форму навчання.

Про це розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Вона зазначила, що поки МОН не планує переводити школи на нову форму навчання, проте формат їхньої роботи в новому навчальному році все-таки буде залежати від того, якою буде епідемічна ситуація в країні.

Мандзій уточнила, що рішення про те, як буде проходити навчання з 1 вересня, будуть приймати Комісія ТЕБ та НС та Головний державний санітарний лікар.

Представник МОН додала, що вже зараз розробляються нові вимоги для роботи шкіл в умовах епідемії китайського вірусу. Зокрема, будуть встановлені правила перебування учнів у школі, дезінфекції та підготовки приміщень до роботи.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

Також Politeka писала, що українські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: «не пустять тих, у кого…»