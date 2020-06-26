Воїну ЗСУ Віталію Зарипову, який потрапив під кулю ворожого снайпера, потрібна допомога в лікуванні

Навідник-оператор БМП 93-ї окремої механізованої бригади Віталій Заріпов з позивним «Татарин» не так давно був поранений в шию снайпером російських найманців у зоні ООС. Куля зачепила хребці і м'які тканини і застрягла в шийному відділі хребта. Зараз бійцеві необхідне лікування та реабілітація. У зв'язку з цим його бригада звернулася до українців з проханням про допомогу. Відповідний пост був опублікований в Фейсбук 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

«Воїн 93-ї бригади "Холодний Яр" Татарин потребує коштів на лікування. Це відео знімав навідник-оператор БМП Віталій Заріпов з позивним Татарин і його побратими. В кінці воїн пообіцяв зняти сепарскую позицію, але, на жаль, його важке поранення завадило планам. У публікаціях про медиків ми згадували бійця, пораненого в шию ворожим снайпером. Це був Віталій», - розповіли бійці.

У публікації повідомляється, що Заріпова доставили військовим бортом з Харкова до Львова. Його стан вдалося стабілізувати і зараз побратими бійця сподіваються на те, що лікарям вдасться домогтися його відновлення.

«І лікування, і складна реабілітація потребують коштів. Ми просимо про фінансову допомогу для нашого воїна», - йдеться в публікації.

Боєць 93 бригади Холодний Яр "Татарин" потребує коштів на лікування Це відео знімав навідник-оператор БМП Віталій Заріпов із позивним «Татарин» і його побратими. Наприкінці боєць пообіцяв зафільмувати сепарську позицію, та, на жаль, його важке поранення завадило планам. У публікаціях про медиків ми згадували бійця, пораненого в шию ворожим снайпером. Це був Віталій. Куля застрягла в шийному відділі хребта, зачепивши хребці й м’які тканини. На сьогоднішній день «Татарина» стабілізували й на військовому борту доправили з Харкова до Львова. Ми сподіваємося, що лікарі зроблять все можливе і навіть більше, аби Віталій відновився й міг ходити. Та лікування й складна реабілітація потребують коштів. Ми просимо про фінансову допомогу для нашого бійця. Номер банківського рахунку: 5168 7453 2145 6433 (Зарипова Оксана Станиславовна – дружина Віталія) Gepostet von 93-тя ОМБр Холодний Яр am Donnerstag, 25. Juni 2020

Зазначимо, раніше ми писали, що бійцеві ЗСУ Володимиру Клундуку потрібна величезна сума, щоб врятувати свою маленьку дочку.

Про це у своєму Facebook повідомив командир батальйону 25-ї бригади майор Еміль Ішкулов.

Так, дочки військовослужбовця поставили страшний діагноз, і тепер їй необхідна пересадка кісткового мозку, але операцію в Україні провести неможливо.

Нагадаємо, біда трапилася у сім'ї бійця ЗСУ, українців благають про допомогу для його маленької дочки.

Як повідомляла Politeka, українські воїни "дали по зубах" окупантам на Донбасі, бойовики рахують втрати.

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