Українець відреагував на заяву депутата від "Слуги народу" Галини Третьякової про "неякісних дітей" і "стерилізацію українців"

Як передає Politeka.net Віталій Папушой опублікував у себе на сторінці в Фейсбук пост, в якому обурився заявою Третьякової. Українець поділився своїми міркуваннями і частиною своєї біографії:

"Коли я народився, батько був колгоспником, мама інвалід 2 групи. В 5 років поліомієліт, лежача хвора до 12 років, потім 5 операцій, милиці. Інвалід. Народили двох дітей.

У мене дві вищіх освіти. Медінститут і семінарія. Сестра Таня - дві вищих. Педагог молодших класів і біологія. У сестри двоє дітей - вища освіта. Працюють.

У мене 4 дітей. Заради соціалки? У 90-х платили по 5 грн. в місяць. Я навіть не оформляв. А які чудові діти повиростали. Старша 3 роки в ЗСУ за контрактом. Син на сьогодні контракт в ЗСУ. Ще одна дочка - вища освіта. Фортепіано і деригент народного хору. Виховує доньку. Найменша ще в школі.

Зі слів Третякової мою маму треба було стерилізувати?", - резюмував обурений українець.

Раніше ми писали, що народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Третьякова відповіла на критику її слів про "дітей низької якості".

Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, критика її слів не що інше, як "булинг".

"Спасибі всім за щирі слова підтримки. Вони дуже важливі для мене під час організованого буллінга. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі на публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати в майбутніх лекціях, виступах, зустрічах", - зазначила нардеп.

Більш того, вона збирається покидати посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики.

"Нікуди не збираюся йти під тиск зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя. І не було ніякої можливості його реалізувати якби не наш президент (Володимир Зеленський - ред.) і Андрій Єрмак", - запевнила Третьякова.

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