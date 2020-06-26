Президент України Володимир Зеленський вирішив спустити всіх собак на порушників, так як під загрозою опинилися мільярди гривень з держбюджету і благополуччя громадян

Мова про попередження появи перевантажених вантажівок на українських дорогах, на що в цьому році влада виділяє, за словами гаранта, 80 млрд гривень - чого ще ніколи не було.

Так, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив, що в області стартує масштабна операція спільно з "Укртрансбезпекою", метою якої стане контроль за дотриманням норм завантаження автомобілів, пише "Укрінформ". Губернатор назвав операцію "Зважені та щасливі". Його слова вирішив доповнити Зеленський, додавши, що такі заходи будуть вжиті не тільки на Херсонщині, а й по всій країні. Крім того, до операції будуть підключені Національна поліція і служба безпеки.

"Я не знав назви операції, про яку сказав пан Гусєв, але хочу трошки її скорегувати: всі водії точно будуть зважені, але, на жаль, не всі будуть щасливі", - резюмував президент.

Раніше ми повідомляли, далекобійників образили слова Зеленського, який назвав їх "засранцями" у зверненні до водіії. Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) Леонід Костюченко висловив думку від імені всіх працівників галузі, що вони, навпаки, "проявили героїзм" в умовах пандемії, а не заслужили, щоб їх ображали.

"Звичайно, неприємно чути образливі слова на адресу людей, які у важкий для економіки країни час роблять все можливе для забезпечення господарського комплексу і населення всіма необхідними товарами... Майже 1,5 млн водіїв комерційного вантажного транспорту отримали "подяку" від президента…", - заявив Косюченко.

Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну.

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