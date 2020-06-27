Липень може стати місяцем контрастної погоди

Такий прогноз озвучили експерти Укргідрометеоцентру, пише Politeka.net.

Якщо в кінці червня в Україну повернуться сильні дощі з грозами, то другий місяць літа може зробити українцям справжні "сюрпризи".

За прогнозами синоптиків, липень може стати найтеплішим в році з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами і жаркими посушливими періодами.

Згідно з прогнозом, середня місячна температура повітря складе близько +17...+22 градусів. Але експерти попереджають про пікову температуру.

Так, будуть дні, коли стовпчик термометра може піднятися до позначки в 39,7 градусів.

Абсолютні максимуми температури очікуються в липні в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях: місцями до +41 градусів.

Що стосується можливого затоплення деяких регіонів, то фахівці називають середнє місячна кількість опадів в цілому по Україні 29-102 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській і Хмельницькій областях очікується 103-184 мм.

Раніше ми розповідали, що 27 червня погода готує українцям новий удар. У західних областях очікуються сильні дощі з грозами, хоча це не завадить повітрю прогрітися до 26-29 градусів спеки. Вночі повітря охолоне до 15-18 градусів вище нуля.

На півночі країни очікується малохмарна погода і 26-31 градус вище нуля. Синоптики вночі прогнозують від 15 до 18 тепла.

У центральних регіонах буде тепло і без опадів. Дощі можливі лише в Полтавській області. Вдень від 26 до 31 градусів спеки, а вночі-близько 14-18 градусів.

На півдні і сході буде жарко, без опадів. Вдень близько 28-30 тепла, вночі від 16 до 18 за Цельсієм.

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