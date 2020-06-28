В Україні можуть ввести комендантську годину у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні
Як передає Politeka.net, таку пропозицію зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на екстреному селекторній нараді, яку скликав президент Володимир Зеленський.
За словами прем'єра, потрібно задіяти патрулі і обмежити час роботи нічних клубів.
"Глава уряду попросив мерів залучити муніципальні патрулі до роботи з відомствами для дотримання санітарно-епідеміологічних вимог; обмежити роботу нічних клубів з 10 годин вечора поставити на жорсткий контроль муніципальний транспорт, а також покращити інформаційну політику і допомогти навчальним закладам підготуватися до дистанційної роботи", - повідомили в прес-службі Офісу президента.
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У свою чергу, Володимир Зеленський попередив українців про посилення контролю за заходами безпеки.
Президент підкреслив, що потрібно карати порушників карантинних обмежень. В тому числі, власників кафе та ресторанів, які не слідкують за безпекою.
Нагадаємо, що кількість нових випадків зараження зараз фіксується на рівні 900-1000 випадків у добу порівняно з 300-400 в травні. Крім того, в три рази збільшилася кількість тих, кого госпіталізують.
У зв'язку з цим в уряді вже заявили про другу хвилю епідемії, яка накрила Україну і не виключають посилення карантинних заходів в країні.
Додамо, що в Україні встановлено новий антирекорд за кількістю заражених китайським вірусом. Цифра за добу подолала критичну позначку.
Згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я, за 26 червня в Україні було зафіксовано 1 109 нових випадків захворювання китайським вірусом. Ця цифра вперше перевищила позначку в тисячу осіб, а за останню добу померли 19 осіб.
Нагадаємо, з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси.
Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.
Також Politeka писала, що у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.