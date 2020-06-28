З 1 вересня освітні установи України будуть працювати за новими правилами

Як повідомляє Politeka.net, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла нардеп Юлія Гришина з комітету Верховної Ради з питань освіти.

За її словами, з початком нового навчального року українські школи, коледжі, дитячі сади, вузи й інші навчальні заклади не будуть переходити повністю на віддалений формат. Депутати планують впровадити змішаний режим, орієнтуючись на ситуацію з захворюваністю по країні.

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"Ми не говоримо про те, що переходимо на дистанційне освіту, ми будемо говорити про те, що готуємося до змішаної форми навчання. Кількість дистанційних онлайн-частин в освіті буде залежати від епідемічної ситуації в країні, яку ми будемо спостерігати ближче до 1 вересня", - заявила нардеп.

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Юлія Гришина зазначила, що разом з колегами виступає проти повністю дистанційної освіти. За її словами, минулої весни, у розпал карантину, дистанційні уроки стали тимчасовою необхідністю.

"З 11 березня діти перестали ходити в школу, через тиждень-два нам стало зрозуміло, що, швидше за все, вони туди не повернуться, і дітей треба було продовжувати вчити. У зв'язку з цим виникла необхідність терміново впроваджувати методології дистанційного навчання", - пояснила парламентарій.

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