Папа Римський Франциск закликав усіх небайдужих молитися за постраждалих від паводків, які обрушилися на Україну

Про це пише Vatican News.

Повідомляється, що Папа Римський під час зустрічі з віруючими побажав, щоб люди, які страждають під повеней у західних областях України, відчули "розраду Господа і братерську допомогу".

Франциск на зустрічі також закликав молитися за поліпшення долі народів Близького Сходу, які страждають від воєн, "а також тих, кого вразили сильні повені на Західній Україні".

Варто відзначити, що ситуація на Заході України посилюється з кожним днем. За інформацією Закарпатської ОДА, там вчора за дві години випала 20-денна норма дощу, через що в населених пунктах потік води і зсув зруйнував дорогу і пошкодив житлові будинки.

"Сильні зливи з грозами пройшли в Міжгірському районі. За дві години випала 20-денна норма дощів! 119 мм за дві години! Через це відбулися різке підняття рівнів води і зсуви", - інформує прес-служба ОДА.



Через погодний "апокаліпсис" потік перетворився в повноводну річку і зніс частину дороги і кілька містків у Міжгірському районі.



За інформацією прес-служби ДСНС, через негоду в Україні без електроенергії залишилися 103 населених пункти.

"Станом на 7:00 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населених пункти", – підкреслили в ДСНС і додали, що негода атакувала Сумську, Київську, Чернігівську та Івано-Франківську області.

З початку робіт силами ДСНС були врятовані/евакуйовано понад 2500 чоловік.

Нагадаємо, сильний град раптово обрушився на Україну, річна стихія вже наробила лиха.

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

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