Окупаційна влада відмовилися видавати ветеранам в Криму гроші, які пообіцяв глава країни-агресора Володимир Путін

Про це літні кримчани розповіли в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, скрольте вниз), передає Politeka.net.

Володимир Путін розпорядився виплатити по 75 тисяч рублів ветеранам, які брали участь у Другій світовій війні. Такий атракціон щедрості президент РФ вирішив провести до 75-ї річниці перемоги над нацизмом. Однак багато жителі окупованого Криму, які пережили війну, "путінські виплати" так і не отримали - серед них Валентина Антонік і 91-річний Куддус Юнусов.

95-річна Валентина Антонік, яку в 17 років вивезли на роботу до Німеччини, сподівалася, що гроші допоможуть їй і її небагатій родині. Однак окупанти заявили, що живуть в Криму ветерани не підпадають під дію російських законів про соціальний захист ветеранів. Так жертвами нацизму влади вважають тільки в'язні концтаборів, а Валентині заявили: "Ви ж в Німеччині просто працювали".

"Так прикро, що багато людей отримали ті, які були трудові", - заявила дочка ветерана, Ольга. Вона додала, що зараз сім'я намагається домогтися справедливості підконтрольних Росії прокуратурі та суді.

Кримський татарин Куддус Юнусов застав війну в 11 років. Несмотра на юний вік, став зв'язковим у партизанському загоні, і навіть отримав поранення під час бойових дій. У 2000 році тільки Україна визнала його ветераном війни та учасником визволення Криму, а ось у окупаційної влади інша думка на цей рахунок. Так за свої заслуги у воєнний час Юнусов отримав тільки ювілейну медаль - "путінської пенсії" дочекався.

"Україна дала нам все. А Росія - нічого", - обурився ветеран.

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