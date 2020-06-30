У Полтаві розгорівся неабиякий скандал після того, як у соцмережах показали, чим годують пацієнтів однієї з міських лікарень

Фотографії того, що, по ідеї, замислювалося як суп, опублікувала в сомережах подруга пацієнтки першої міської клінічної лікарні. На знімку – сиротливо плаваючий у воді, підфарбованою морквиною і гречкою, шматок картоплі.

«Рецепт цього чарівної лікувальної страви кому треба, можу дати пізніше - подружка попитає, запише. Хоча там і так видно - суп як би є, і його там немає. Так, ідеально збалансовано, щоб всі процеси в організмі хворих працювали нормально - точне співвідношення білки/жири/вуглеводи і всякі там омеги три з клітчатками», – йдеться у повідомленні.

На другому фото – суп, що виглядає трохи багатше – там три шматочки картоплі.

Публікація викликала величезний резонанс у соціальних мережах. За словами людей, яким довелося пройти місцеві лікарні, в інших закладах ситуація з харчуванням не краща. Однак були і ті, хто побачив у публікаціях нібито неправду.

«Я трохи працювала в цій лікарні санітаркою, допомагала їжу приносити і роздавати. Все так і є! Це не їжа, а щось на зразок бурди. Хворих годують родичі, інакше можна з голоду померти!», «У нас в Кременчуці харчування в лікарнях хороше, вранці молочко, хліб з маслом і сиром, чай, на обід суп або борщ густий, друге з м'ясом, компот, ввечері запіканка або гарнір», «Не обманюйте. Я там лікувалася минулого року. Нормальна їжа. Там навіть два меню було, дієтичне, кому потрібно і звичайне», «Це таке харчування, щоб депутати спали спокійно, пенсіонери не будуть владу об'їдати», «У дитячій лікарні на Леваді так же годують», «Це, напевно, і є "халявна їжа", про яку депутат говорив! Нехай би сам такий супчик спробував, а потім висновки робив!», «Ці супи депутатам Ради. Хай там пообідають такими!», «А кой-хто з нардепів "співав" на всю країну, що в лікарні лягають, щоб там їсти безкоштовно... Не дай Бог, туди попадати і їсти таке... Навіть безкоштовно...»

– пишуть у коментарях.

Видання «Полтавщина» запитало директора департаменту охорони здоров'я і соціального розвитку міськвиконкому Вікторію Лозу, чому хворих годують подібним, на що та відповіла, що на фото нічого дивного немає, адже в добу на харчування пацієнта з міського бюджету передбачено 6-7 грн., на дитину - 11 грн. При цьому держава давно не фінансує цю статтю витрат. З урахуванням триразового харчування, такий суп коштує близько 2 грн. Тому ціна відповідає складу супу і кількості інгредієнтів в ньому.

«Суп дійсно рідкий, але я сама пробувала такий. Їсти там майже нічого, калорій немає. Але він має запах, хворі його їдять з хлібом. Тобто, корисного в супі мало, але і шкоди від нього немає також», – пояснила чиновниця, додавши, що ситуація з харчуванням у лікарнях міста не змінювалась близько 10 років.

Зазначимо, що після хвилі обурення в соцмережах в лікарні відреагували і приготували для пацієнтів вже більше «багатий» суп, фото якого незабаром також з'явилося у Фейсбуці.

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