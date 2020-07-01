До чого потрібно готуватися українцям

Українців попередили про посилення карантину в разі зростання кількості заражених китайським вірусом

Таку заяву в ефірі українського каналу зробив глава МОЗ Максим Степанов, пише Politeka.net.

За його словами, через новий спалах смертельного вірусу в Україні можуть закрити курорти, в тому числі і одеські.

В ефірі телеканалу Максим Степанов також попередив, що в даний момент у деяких областях спостерігається зростання кількості заражених.

"Звичайно, можливо (закриття курортів, – ред.). Ми зараз спостерігаємо збільшення в деяких областях кількості зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття – це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% – у Волинській області. Добираються до 50% – Рівненська, Вінницька, Львівська області, Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати вірус", – попередив глава МОЗ простих українців.

Підсумовуючи Максим Степанов заявив, що уповільнення поширення китайської вірусу і, відповідно, завершення обмежувальних заходів можливі лише після того, як українці будуть виконувати поради МОЗ.

Раніше ми розповідали, що Україна в одному кроці від посилення карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обмеження будуть посилені, в тому випадку, якщо хворих китайським вірусом буде більше 60 на 100 тисяч громадян. На сьогодні в Україні таких 50 на сто тисяч населення.

Він також анонсував можливе скасування громадського транспорту і метро, але остаточне рішення буде приймати місцева влада.

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