Перша леді України Олена Зеленська третій тиждень бореться з китайським вірусом
Як повідомило видання "Главком", посилаючись на власні джерела, перша леді знаходиться в стаціонарному відділенні лікарні "Феофанія" в Києві.
Наголошується, що медичні працівники лікарні дотримуються суворого захисного режиму, відвідують дружину президента в захисних костюмах.
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"Медики весь день ходять навколо Зеленської. Вони змушені використовувати памперси, щоб не відлучатися в туалет і не порушувати захист", – каже джерело в лікарні.
Нагадаємо, про те, що Олена Зеленська заразилася, стало відомо 12 червня, а через чотири дні її госпіталізували. Був озвучений діагноз: "двостороння полисегментарная пневмонія середнього ступеня тяжкості".
Лабораторний аналіз зразком Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.
Єдиний раз, коли Зеленська дала про себе знати під час хвороби – це день медика 21 червня. Тоді вона несподівано опублікувала в соцмережах емоційне звернення до всіх представників цієї професії.
30 червня в Офісі президента повідомили, що стан Олени Зеленської вже краще, вона потроху одужує. Зараз триває антибактеріальна терапія.
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