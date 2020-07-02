Перша леді України Олена Зеленська третій тиждень бореться з китайським вірусом

Як повідомило видання "Главком", посилаючись на власні джерела, перша леді знаходиться в стаціонарному відділенні лікарні "Феофанія" в Києві.

Наголошується, що медичні працівники лікарні дотримуються суворого захисного режиму, відвідують дружину президента в захисних костюмах.

"Медики весь день ходять навколо Зеленської. Вони змушені використовувати памперси, щоб не відлучатися в туалет і не порушувати захист", – каже джерело в лікарні.

Нагадаємо, про те, що Олена Зеленська заразилася, стало відомо 12 червня, а через чотири дні її госпіталізували. Був озвучений діагноз: "двостороння полисегментарная пневмонія середнього ступеня тяжкості".

Лабораторний аналіз зразком Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Єдиний раз, коли Зеленська дала про себе знати під час хвороби – це день медика 21 червня. Тоді вона несподівано опублікувала в соцмережах емоційне звернення до всіх представників цієї професії.

30 червня в Офісі президента повідомили, що стан Олени Зеленської вже краще, вона потроху одужує. Зараз триває антибактеріальна терапія.

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