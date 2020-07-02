"Коли буде порядок, коли люди почнуть жити по-людськи"

"Укрзалізниця" в черговий раз оскандалилася - пасажирів поїзда залило водою

Так, 30 червня у вагоні поїзда протік дах, в результаті чого дощ обрушився прямо на пасажирів, повідомляє Politeka.

Відео потопу розмістив у Facebook житель Херсона Михайло Ігнатенко: видно, як вода не просто капає всередині вагона, а буквально заливає його (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новину).

Користувачі мережі обурені побаченим:

"Зате у начальства зарплати по мільйону", "Немає слів", "Зате ціни на проїзд підняли", "Який класний кондиціонер. А могли б задихнутися від спеки", "Ну просто дивишся , що діється в Україні і крик душі. Коли буде порядок ,коли люди почнуть жити по людськи, і думаєш з такими злодюжками так никогда".

Раніше ми писали, що в Україні вводять чотириденний робочий тиждень для деяких співробітників.

Як повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», на скорочений робочий тиждень будуть переведені співробітники регіональних філій та інженерно-технічні працівники. Крім цього, менше будуть працювати ті, хто є співробітником центрального офісу.

При цьому всі співробітники, які працюють за змінним графіком, продовжать працювати в колишньому режимі. Не будуть урізати робочий час і тим, хто зайнятий на ремонтних роботах.

Як стало відомо, рішення про скорочення робочого тижня для компанії стало вимушеним кроком. Це планувалося ще в квітні. В кінці квітня співробітників попереджали про майбутні труднощі.

Наголошується, що такий графік точно збережеться до кінця серпня. Далі все буде залежати від обставин. Якщо економіка та вантажні перевезення будуть відновлені, то з'явиться можливість повернути людей на повноцінну роботу.

Додамо, що через пандемію тисячі українців втратили роботу. Станом на початок червня в Україні було зареєстровано на 70% більше безробітних, ніж рік тому. Незважаючи на те, що карантин послабили, економіці знадобиться чимало часу на відновлення.

Нагадаємо, що у харківських електричках рекордно підняли ціни на проїзд: відомо про неприємні наслідки.

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